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«Ваша работа самая благородная»: российские актеры поддержали врачей в борьбе с коронавирусом

Исполнители ролей врачей в кино и сериалах создали видеоролик в поддержку всех тех, кто сражается с пандемией.

«Ваша работа самая благородная»: российские актеры поддержали врачей в борьбе с коронавирусом
Режиссер Алексей Красовский. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться как по России, так и по всему миру. Первыми на себя принимают удар медики, которые делают все от них зависящее, чтобы спасти как можно больше жизней и остановить распространение инфекции.

Российские актеры и актрисы, которые исполняли роли врачей и сотрудников медицины, решили сделать небольшой подарок для наших защитников. К необычной акции присоединились Илья Носков, Кирилл Гребенщиков, Анна Снаткина, Максим Матвеев, Ольга Лерман, Алексей Серебряков и другие актеры.

Режиссер Алексей Красовский, создатель фильма «Коллектор», записал видеоролик, в котором собрал многих звезд российского кинобизнеса. Все актеры выразили огромную благодарность врачам, которые, не жалея себя, стоят на страже нашего здоровья.

«По-настоящему быть — это каждый день рисковать собой, как сейчас это делаете вы. И моя работа совершенно несоизмерима с вашей. Потому что ваша работа самая нужная, самая благородная и самая трудная», — заявил актер Кирилл Гребенщиков.

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