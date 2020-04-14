«Это какой-то «Дом-2»: Собчак призналась, что больше всего ее раздражает в Богомолове

Телеведущей не нравится ласковое слово, которое использует в своей речи режиссер.

Ксения Собчак разоткровенничалась об отношениях со своим мужем в прямом эфире Instagram. Оказывается, телеведущая с трудом переносит, когда ее супруг Константин Богомолов называет ее ласково «Мася».

«Это слово адово меня раздражало всегда, но я теперь стала сама его говорить! Мася! Масечка! Он это говорит и это ужасно! Это какой-то «Дом-2»!» — эмоционально рассказала своим подписчикам Ксения.

Также звезда поделилась с подписчиками кулинарными пристрастиями супруга. Оказывается, худрук театра на Малой Бронной обожает обычные вареные яйца всмятку, которые готовились не более 3 минут.

Любимый фильм режиссера — «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Однако больше всего пересматривал Богомолов отечественную картину «Покровские ворота» с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Ранее мы писали о том, как ведет себя Собчак по утрам. В прошлый раз откровенничал о своей половинке с поклонниками муж светской львицы.