«Ужин!»: Буланова показала, чем ее кормят в больнице

Татьяна Буланова вышла на связь со своими поклонниками. Она сказала, что действительно находится в стационаре. Ее стала беспокоить тахикардия и дистония, поэтому приняла решение лечь в клинику. Однако инсульт не подтвердился.

Звезда поблагодарила своих поклонников за проявленное беспокойство и даже показала кадры из больницы — в объективе камеры Татьяны оказалась местная трапеза.

«А в тюрьме сейчас ууужин! Макакроооны!» Цитата из «Джентльменов удачи». Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — подписала она снимок.

О том, что Буланова пошла на поправку, поспешил сообщить и ее друг актер Артем Анчуков.

«Отличные новости! Наша любимая Танечка идет на поправку! Чувствует себя хорошо, настроение отличное, аппетит тоже», — заявил он в личном блоге.

По его словам, возможно, к началу следующей недели певица уже выйдет из клиники. Артист заверил, что Татьяна видела и читала в Сети теплые пожелания в свой адрес. Отдельно приятель звезды поблагодарил фан-клубы Булановой, которые проявили удивительный такт в этой ситуации и не навязывались с лишними вопросами.