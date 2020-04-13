«Милый, я убью тебя»: Ковальчук показала, как Чумаков донимает ее в самоизоляции

Певица Юлия Ковальчук захотела снять видео о том, чем она занимается во время самоизоляции. Вероятно, по начальной задумке 37-летней артистки, она должна была запечатлеть, как отдыхает с мужем Алексеем Чумаковым на заднем дворе своего дома. Но что-то пошло не так. А, точнее, у супруга экс-«Блестящей» была своя идея, как сделать интересный ролик.

В момент, когда Юлия включила камеру и начала общаться с поклонниками, Алексей бросил в нее мяч и выбил смартфон из рук своей благоверной. Но женщина лишь посмеялась, подняла камеру и продолжила запись. Правда, через секунду мяч прилетел уже ей в голову.

«Милый, я убью тебя сейчас», — процедила сквозь зубы артистка, намереваясь все-таки что-то сказать поклонникам, но обстрел мячом продолжился.

В подписи к видео звезда указала, что сидит на домашнем карантине с супругом уже месяц и боится представить, что с ними будет дальше. Похоже, что звездная пара ушла на самоизоляцию еще в середине марта, до особых распоряжений правительства, и напряжение между ними растет.

Напомним, недавно популярная телеведущая Тина Канделаки дала советы семейным парам, чьи отношения подвергаются испытаниям на карантине. По словам звезды, каждому из супругов необходимо найти свое собственное занятие.