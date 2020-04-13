«Мы не сходим с дистанции»: дети Филиппа Киркорова изучают английский язык онлайн

В конце марта изменились жизни многих артистов и простых граждан России. Из-за пандемии коронавируса жителям столицы и других городов рекомендовано не выходить из дома. В связи с этим певцы отметили свои концерты, а актеры теперь не выступают в театре. Но артисты радуют поклонников общением в соцсети. Жизнь звездный детей тоже изменилась. Теперь малыши больше времени проводят с родителями, но при этом продолжают учиться.

Ранее Татьяна Навка показала, как ее пятилетняя дочь Надежда учит французский язык и китайский дистанционно и даже занимается балетом. А вот Анна Хилькевич поняла, что ее дочки не усваивают материал на удаленке, поэтому стала сама заниматься с наследницами. Дети Филиппа Киркорова тоже заняты в самоизоляции. Семилетний Мартин учит английский онлайн, общаясь с преподавателем по видеосвязи.

«Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!» — заверила подписчиков восьмилетняя дочь артиста Алла-Виктория Киркорова. Она опубликовала видео урока, где уже с другим учителем английского они с братом «грызут гранит науки» в домашних условиях.

А звезда сериала «Остров» Денис Косяков воспитывает двух сыновей. Младшему только два года, а вот старшему семь лет. Мальчик обучается в Центре образовательных технологий Advance. Уроки у него тоже проходят дистанционно.