Словно ученица: 42-летняя Климова примерила школьную форму старшей дочери

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала в белом гипюровом фартуке и с бантами на голове.

42-летняя Екатерина Климова на домашней изоляции нашла время на самообразование. Так, своим верным почитателям актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посоветовала обратить внимание на онлайн-обучения. Экс-возлюбленная Гелы Месхи не стала скрывать, что благодаря занятиям в подобном формате у нее появилась уникальная возможность восполнить пробелы школьной программы.

«Научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок в больших объемах совершенно необычным, но очень эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне теперь на английский», — добавила актриса.

На личной страничке в Instagram Екатерина Климова поделилась свежим снимком. Перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала в образе выпускницы старшей школы. Актриса позировала в очках и с бантами на голове, собрав вьющиеся волосы в два хвоста. Ко всему прочему, Климова примерила школьную форму своей 18-летней дочери Елизаветы Хорошиловой. Девушка разрешила звездной маме облачиться в ее белый гипюровый фартук для большей правдоподобности.