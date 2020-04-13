«Сегодня будем принимать роды»: Сосо Павлиашвили показал пополнение в семействе

55-летний певец Сосо Павлиашвили похвастался пополнением в семействе. Пока вокруг бушует коронавирус, в доме у грузинского артиста появилась новая жизнь: из яйца курицы-наседки вылупился цыпленок, первый в выводке.

Звезда сцены выложил видео, как малыш только проклюнулся, а потом показал его уже без скорлупы: первый писк и первые неловкие движения.

«Мои дорогие, это не просто яйцо. Мы сегодня будем принимать роды: у нас должен вылупиться цыпленок», — говорит Сосо на видео.

Свою гражданскую супругу Ирину Патлах певец назвал главврачом роддома, а себя скромно — медбратом. Напомним, они живут вместе с 1997 года, и за это время у пары появились две дочери — Лиза и Сандра. И сегодня мужчине и женщине снова очень приятно «понянчить» нового малыша. К тому же это прекрасное занятие для периода самоизоляции.