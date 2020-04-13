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«Хотеть и мочь — это разные вещи»: Кудрявцева ответила на вопрос о планах на третьего ребенка

У ведущей программы «Секрет на миллион» есть 29-летний сын Жан Ленюк и полуторагодовалая дочь Маша.

«Хотеть и мочь — это разные вещи»: Кудрявцева ответила на вопрос о планах на третьего ребенка
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

У Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан Ленюк, который уже успел сделать телеведущую бабушкой. В отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым светская львица родила младшую наследницу — дочку Машу. В августе крохе исполнится два годика. В условиях домашней изоляции Лера дала интервью Тине Канделаки в прямом эфире в Instagram.

Знаменитость с предельной откровенностью ответила на вопросы журналистки. Так, светскую львицу спросили и о планах на третьего ребенка. Сама Кудрявцева уточнила, что после сорока лет беременность далась ей непросто. При этом Лера спрашивала мужу: хочет ли он еще детей.

Канделаки тут же предположила, что Игорь, как и любой другой мужчина, грезит о наследнике. Однако ведущая программы «Секрет на миллион» развеяла все подозрения Тины. Возлюбленная хоккеиста заверила, что ее муж с самого начала хотел только дочку. И Лере удалось исполнить мечту супруга — она подарила ему крошку Машу.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой - Маша
Лера Кудрявцева призналась, что она вымолила у Бога свою Машу. Фото: Instagram.com/leratv

«Знаете ли, хотеть и мочь — это разные вещи. Скажу одно: суррогатное материнство пока не мое. ЭКО да, но не суррогатное! Я конечно же спрашивала мужа: «Может еще одного родим?!». Но Игорь очень хотел девочку. И она у нас получилась… Тут все-таки еще и здоровье! Пролетают же годики… Вопрос сложный. С Машей я вообще боялась, думала — смогу ли выносить. После сорока лет рожать нелегко», — добавила телеведущая.

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