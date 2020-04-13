«Всех переплюнула»: обнаженная Каменских зажигательно станцевала, прикрывшись подушками

Настя Каменских старается соблюдать самоизоляцию вместе с Потапом. Она проводит дни дома с пользой. Девушка продолжает активно тренироваться, хоть и отказалась от пробежек на период пандемии коронавируса. Она также снимает забавные ролики, стараясь поднять настроение поклонникам. Ранее она поддержала флешмоб и поменялась нарядами с мужем. Многие были впечатлены, увидев Потапа в платье и шубе.

А теперь Каменских поддержала еще один популярный челлендж. Она сделала платье из двух подушек. В отличие от многих девушек, певица использовала весь шарм, чтобы снять не фото, а видео. Она станцевала в своем пикантном наряде соблазнительный танец. Заодно артистка похвасталась стройными ногами, а вот остальные обнаженные части тела она прикрыла платьем-подушкой. Широкий пояс, крупные серьги-кольца и другие аксессуары дополнили образ.

«Готова к свиданию с моей кроватью», — написала Настя.

Поклонников впечатлил жаркий танец звезды. Они одарили девушку комплиментами. «Обалдеть , и я так хочу», «Бомба, ещё такого ни у кого не видел, переплюнули», «Круто очень», «Шикарный прикид для карантина», «Две подушки выглядят идеально», «Огонь! Одной подушки не хватило», «Лучший наряд для карантина», «Точно, всех переплюнула», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее также приняли участие в челлендже: Ксения Бородина, Ольга Орлова, Валерия, Нюша и другие звезды.