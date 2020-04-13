«А еще споем?»: Нюша запечатлела, как подросшая дочка в нежном платье подпевает ей дома

Нюша даже в самоизоляции старается не скучать. Она давно переехала в загородный дом со своей семьей. Там у певицы много места для игр с подрастающей дочкой Симбой. Более того, девушка находит время для творчества. Она записала совместную песню с Егором Кридом, на радость поклонникам. Бывшие влюбленные даже пообщались в прямом эфире. Но, конечно, большую часть времени артистка посвящает мужу Игорю Сивову и наследнице.

Еще недавно Нюша скрывала лицо дочки, но теперь с радостью делится трогательными кадрами с ней. Девочка растет не по дням, а по часам. Она уже не просто ходит, а бегает и учится говорить. Помогает певице воспитывать малышку родители. Накануне артистка запечатлела, как кроха в платье персикового цвета и с бантиками в волосах произносит имя дедушки: «Вова». А также девушка запечатлела Симбу, когда девочка бегала по коридору в нежном белом платье с принтом. Кроха подпевала своей маме.

«А еще споем?», — поинтересовалась Нюша. В ответ ее наследница снова запела.

Поклонники восхитились маленькой девочкой. Многие отмечают, что Симба растет копией мамы. По всей видимости, артистка намекнула, что дочка унаследовала ее талант и возможно пойдет по ее стопам. К слову, Нюша не всегда сидит дома. Иногда она отправляется кататься с мужем в машине. Правда лишь вокруг своего участка. Напомним, что у Игоря Сивова также есть вое сыновей от прошлых отношений. Они часто видятся с отцом.