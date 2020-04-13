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«Научился радоваться простым вещам»: Дергачев назвал коронавирус самым значимым событием года

13 апреля звезда сериала «Триада» отмечает 29-летие.

«Научился радоваться простым вещам»: Дергачев назвал коронавирус самым значимым событием года
Борис Дергачев/Фото: https://www.instagram.com/p/B9WYxBPCGDq/

Актер «Отеля «Белград» и «Триады» Борис Дергачев назвал коронавирус самым значимым событием года. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro артист отметил: именно стремительное распространение болезни сейчас наиболее активно освещается в СМИ и достаточно сильно влияет на его жизнь и жизнь его близких. Даже опытные мама и папа Бориса, которым по 55 лет, с подобной ситуацией сталкиваются впервые.

13 апреля Дергачеву исполняется 29. Отмечать день рождения артист планирует спокойно (коррективы опять же внес коронавирус) — принимать поздравления знаменитость планирует дистанционно. Что же касается главного урока, который преподнес ему коронавирус, то с ним все просто.

«Научился радоваться простым вещам. Ты выходишь в магазин и это, оказывается, целое событие», — отметил он.

Дергачев также акцентировал внимание — он старается за новостями по коронавирусу не следить. Читает только сводки по регионам и немного общается с друзьями из других стран. Главное же, уверен Борис, соблюдать карантин — если люди объединяться, победить заразу удастся быстрее.

Тэги

«Отель Белград»Борис ДергачевкоронавирусНовости googleСериал "Триада"
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