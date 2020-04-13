«Люди от меня убегают»: Дана Борисова узнала результаты теста на коронавирус

Дана Борисова еще в первых числах апреля рассказала порталу Teleprogramma.pro, что у нее сильно заболела собака. Щенок по кличке Мишель стал плохо себя чувствовать. Вскоре пожаловалась на «лающий» кашель, а также высокую температуру сама телеведущая. Она не скрывала, что выходит из дома, чтобы погулять с питомцем. В новом выпуске передачи «Прямой эфир» блондинка поведала Андрею Малахову о своем самочувствии.
«В прошлый понедельник мне стало очень плохо. Такой же раздирающий сильный лающий кашель. Я была за границей буквально три недели назад в Праге с дочкой. Мы очень много ходили по общественным местам. Честно, сейчас я бы такой безумный поступок не совершила. Но тогда, месяц назад, мы все не понимали, насколько это страшно. Началась война против меня со стороны жильцов. В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю. От меня отвернулись люди», — поделилась Дана.
Она заверила, что ее собака переболела коронавирусом. Девушка пожаловалась, что соседи с ней не здороваются, сразу убегают. Врачи приехали к Борисовой по вызову и взяли анализы, чтобы сделать тест на коронавирус.
«Кашляет девушка очень артистично, это я точно скажу. Во-первых, если болеет собака, то это не значит, что это коронавирус. Собаки тоже болеют, к сожалению. CoViD-19 животные не переносят. В этом отношении можно быть спокойным», — отметил главный врач ГБУЗ ГКБ № 71 Москвы Александр Мясников. В конце передачи Борисова снова вышла на связь. Она узнала результаты теста.
«Самочувствие не очень с утра, кашель душит по-прежнему. Волновалась эти дни, даже не передать словами как, потому что реально геноцид во дворе. Люди от меня убегают. Дочку я отдала две недели назад свекрови. Пришел анализ! Слава Богу, я отрицательная! Не понятно, за счет чего этот кашель. Я на стенку лезу, честно», — отметила телеведущая.