«Люди от меня убегают»: Дана Борисова узнала результаты теста на коронавирус

Дана Борисова еще в первых числах апреля рассказала порталу Teleprogramma.pro, что у нее сильно заболела собака. Щенок по кличке Мишель стал плохо себя чувствовать. Вскоре пожаловалась на «лающий» кашель, а также высокую температуру сама телеведущая. Она не скрывала, что выходит из дома, чтобы погулять с питомцем. В новом выпуске передачи «Прямой эфир» блондинка поведала Андрею Малахову о своем самочувствии.

«В прошлый понедельник мне стало очень плохо. Такой же раздирающий сильный лающий кашель. Я была за границей буквально три недели назад в Праге с дочкой. Мы очень много ходили по общественным местам. Честно, сейчас я бы такой безумный поступок не совершила. Но тогда, месяц назад, мы все не понимали, насколько это страшно. Началась война против меня со стороны жильцов. В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю. От меня отвернулись люди», — поделилась Дана.

Она заверила, что ее собака переболела коронавирусом. Девушка пожаловалась, что соседи с ней не здороваются, сразу убегают. Врачи приехали к Борисовой по вызову и взяли анализы, чтобы сделать тест на коронавирус.

«Кашляет девушка очень артистично, это я точно скажу. Во-первых, если болеет собака, то это не значит, что это коронавирус. Собаки тоже болеют, к сожалению. CoViD-19 животные не переносят. В этом отношении можно быть спокойным», — отметил главный врач ГБУЗ ГКБ № 71 Москвы Александр Мясников. В конце передачи Борисова снова вышла на связь. Она узнала результаты теста.