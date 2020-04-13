«С днем рождения, чемпионка!»: Плющенко поздравил Навку с 45-летием

Супруг бизнесвумен Яны Рудковской не забыл поздравить Татьяну Навку с 45-летием. Экс-возлюбленная Александра Жулина 13 апреля отмечает свой день рождения. На личной страничке в Instagram Евгений Плющенко обратился к имениннице, назвав ее чемпионкой. И это не случайно. Ведь в паре с Романом Костомаровым фигуристка завоевала золотую медаль Игр-2006 в Турине.

«С днем рождения, Танечка! С днем рождения, чемпионка! С юбилеем, счастья и здоровья тебе и всем твоим близким!» — добавил муж Яны.

В браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым олимпийская чемпионка в танцах на льду родила младшую дочку Надю. От предыдущих отношений у спортсменки есть уже взрослая наследница — 19-летняя Саша Жулина. Не так давно в Instagram Татьяна выложила свежий видеоролик с участием дочери. Александра вживую исполнила одну из композиций группы HammAli & Navai — песню «Прятки». По словам фигуристки, она решилась опубликовать эти кадры только с разрешения наследницы.

В основном Навка делится в микроблоге свежими фотоотчетами с маленькой Надюшей, которая не возражает против того, чтобы мама показывала ее снимки подписчикам. Этой зимой пятилетняя дочка олимпийской чемпионки вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств».