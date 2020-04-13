«Папина помощница»: Кудрявцева запечатлела годовалую дочку на тренировке с Макаровым

Лера Кудрявцева находится в самоизоляции с мужем Игорем Макаровым и годовалой дочкой Марией. Телеведущая вынуждена ходить на работу. Она каждую неделю участвует в съемках двух передач. Но это не мешает знаменитости большую часть времени посвящать подрастающей наследнице.

Звездная семья находится в загородном доме. У них есть свой участок, где они практический каждый день гуляют с ребенком. Макаров является хоккеистом, поэтому тренируется прямо во дворе, где у него есть и ворота и мини-арена. Похоже, что дочка Кудрявцевой уже проявляет интерес к спорту. Во время очередной тренировки она носила папе шайбы и держала в руках клюшку.

«Папина помощница», — восхитилась малышкой мама.

Мария была облачена в цветные лосины и розовую куртку. Девочка почти каждый день меняет наряды. Поклонники не раз отмечали, что малышка растет модницей, как мама. В ее гардеробе множество платьев, пуховиков и шапок.

К слову, даже регулярные игры с ребенком не помогли Кудрявцевой остаться в форме. На днях она пожаловалась, что поправилась. Даже после этого телеведущая продолжает готовить разные блюда. Каждый раз девушка боится, что не влезет в свой наряд, когда приходит на работу.