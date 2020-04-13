Папа на спорте: Тимур Родригез отжался с двумя сыновьями на спине

Популярный шоумен Тимур Родригез показал поклонникам в Instagram свою домашнюю тренировку во время самоизоляции. 40-летний мужчина отжался от пола в то время, как его младший сын Даниэль лежал у него на спине. Далее мальчика сменил более крупный старший брат Мигель. Ну а под конец оба наследника звезды устроились на спине отца, но тот продолжал отжиматься.

Один из подписчиков призвал Тимура повторить тот же трюк с женой. Шоумен отметил, что тогда нужно будет позвать еще и супругу соседа, но подчеркнул, что речь идет исключительно о спорте.

«Нет карантину — на спорте!» — призвал артист своих поклонников.

Напомним, ранее певец Влад Топалов выложил видео, как он приседает с сыном Мишей на плечах. Правда, последнему пока исполнился только год. А вот детям Родригеза — 7 и 11 лет.