«Не хочется молодых мальчиков»: Водонаева променяла 23-летнего любовника на «Иисуса»

Телеведущая призналась: сейчас в ее жизни есть мужчина, который красив как Бог.

Алена Водонаева рассталась с 23-летним любовником. Экс-участница «Дома-2» после выхода с телепроекта достаточно редко рассказывает о своей личной жизни, предпочитая освещать социальные события. В декабре Водонаева откровенно призналась Алене Жигаловой, что после расставания с мужем завела любовника. О молодом человеке было известно немногое: ему 23 года, и он достаточно обеспечен, чтобы баловать знаменитую пассию.

Недавно в «прямом эфире» для Super Водонаева призналась: с тем парнем она рассталась, потому что расхотела отношений с человеком младше себя. Новый год знаменитость встретила в компании мужчины, который был божественно красив.

«Мы перестали общаться с 23-летним любовником. Я уже в Новый год начала в своей жизни все менять и его поменяла тоже. Мне теперь и не хочется молодых мальчиков, я поняла, что не хочу, и все. А они ведь есть! Я Новый год встречала с таким Иисусом! Он красив как Бог, у него длинные волосы!… Но мне это тоже не интересно», — улыбнулась она.

Водонаева отметила: сейчас на карантине она посвящает много времени хозяйству. Практически все свободное время у Алены уходит на готовку, уборку и помощь сыну с уроками. Коронавирус помог блогеру осознать всю тяжесть женской доли.