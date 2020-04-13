Диссиденты в клетках: Запашный рассказал, за что люди жалуются на Московский цирк

Знаменитый дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал своим подписчикам в Instagram о тех жалобах, которые постоянно приходят в прокуратуру на подконтрольное ему учреждение. 43-летний артист признался, что уже привык к тому, что цирк постоянно пытаются обвинить в издевательствах над животными.

В частности, люди пишут в органы о том, что «слышали в интернете», что старых медведей, отработавших на сцене 5-7 лет, отправляют в охотничьи хозяйства на отстрел. Запашный заверил своих подписчиков, что это — полная ерунда, а 7-летний медведь является еще достаточно молодым животным.

«Но сейчас один человек пошел еще дальше, он написал в прокуратуру: «Я точно знаю, что в Московском цирке в клетках содержатся диссиденты». Это не вид животного, это люди, чье мнение обычно расходится с официальным, то есть с властями», — улыбаясь, рассказал дрессировщик.

Звучит как шутка, но заместителя Запашного действительно вызвали в надзорное ведомство, чтобы разобраться с этим письмом.

«Самое интересное, что полиция понимает, что это глупость несусветная, но они вынуждены — вот в чем проблема — на каждую такую идиотскую жалобу все равно реагировать. И они очень сильно отвлекаются от своей работы», — сетует артист.

Запашный, который так же является членом общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ, считает, что это пробел в законодательстве, которое призвано учитывать абсолютное каждое мнение. А в итоге получается помеха работе цирка и правоохранительных органов.