Модникам на зависть: как выглядят и что носят стильные питомцы

В аккаунте чихуахуа Бубби Билли – почти полторы сотни тысяч подписчиков, притом что микроблогу от силы два месяца. Такой успех объяснить просто, если зайти в гости к милашке. Там – настоящий рай для стритстайлеров, инфлюенсеров и просто любителей брендов. У этой чихуахуа внушительный гардероб не только одежды, но и аксессуаров от ведущих мировых дизайнеров!

чихуахуа

Все публикации ведутся от лица Бубби, и своими проводниками в мир стиля четвероногая модница называет Селин Дион и Билли Айлиш. У них она научилась искусству цветосочетания: если монохром, то строго одной температуры, а если акцент на аксессуарах, то только с яркими и кричащими деталями.

Обилию брендов позавидует любой фанат логомании: здесь свитер Chanel, там головной убор Prada, а дальше – мечта всех модниц, миниатюрная Jacquemus Le Chiquito – гардеробу чихуахуа остается только восторгаться. А миниатюрные Nike на лапках модницы заставят еще долго умиляться.

Антагонистом модной Бубби может стать черный кот Ровер. У него в подписчиках значится полсотни фанатов, но это ничуть не умаляет его чувства стиля. Любимым занятием пушистика является модное дефиле, где он раскрывает всю свою грацию и легкую высокомерность, которая часто простительна кошачьим. А его искусству перевоплощения из одного стиля в другой может позавидовать любая супермодель.