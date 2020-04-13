Решетова перестала спать в одной кровати с Тимати и 5-месячным сыном

Анастасия Решетова состоит в отношениях с рэпером Тимати. Долгое время они почти не публиковали совместные фото, но в последние годы пара стала более открытой. Более того, в октябре у влюбленных родился сын Ратмир. Для артиста этот ребенок первый. У него также есть пятилетняя дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой. А вот модель впервые стала мамой. Она быстро привыкла к новой роли. Девушка старается все свободное время посвящать малышу.

С раннего возраста Решетова стала учить мальчика плавать. Также она много играет с ним. Не раз поклонники видели ребенка в постели с папой или мамой. Однако в просторном доме Тимати выделена целая комната для ребенка, но пока он спит спальне родителей. Модель рассказала, как ее обустроила. Она учла все рекомендации экспертов. Девушка следит за тем, что температура воздуха была комфортной, около +21 градуса. А также за влажностью воздуха.

У Ратмира есть своя кроватка, где он спит.

«Мы считаем, что у нового человека должно быть свое собственное пространство с рождения, но первое время жить он будет в одной комнате с нами — родителями. Это важно для формирования чувства защищенности и уверенности у малыша, ну и нам по ночам не придется далеко ходить», — отметила Анастасия.

При этом молодая мама призналась, что одно время брала ребенка с собой в пастель с Тимати. Потом от такой практики она отказалась.

«Лучше так не делать даже из соображений общего комфорта и просто из безопасности», — пояснила модель.

К слову, дома у пары живут несколько котов крупной породы, но они нисколько не мешают ребенку. Более того, малышу интересно за ними наблюдать. Поклонники отметили, что Решетова очень заботливая мама, но некоторым ее старания показались излишними.