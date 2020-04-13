«Нагрянул конец света»: отца Орбакайте не пускают в Москву из-за коронавируса

74-летний отец Кристины Орбакайте не может вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. 16 апреля литовский исполнитель Миколас Орбакас будет отмечать день рождения. К празднику мужчина собирался приехать в Россию, чтобы справить его вместе с дочерью, однако страна на время закрыла границы, чтобы остановить распространение болезни. Теперь Миколас вынужден выжидать удобный момент у себя дома.

Журналистам «Экспресс-Газеты» Миколас рассказал, что в Литве местных жителей в буквальном смысле заставляют сидеть дома. За нарушения никого не штрафуют, но настоятельно просят проявить социальную ответственность. В случае, если нужно куда-то выехать, в это место нужно предварительно позвонить.

«Когда это началось, мы хотели вернуться в Москву, но границы перекрыли. Думал на юбилей что-то устроить, всех собрать. Но этот коронавирус спутал все планы. Никто не ожидал, что так быстро нагрянет конец света», — грустно рассказал он.

Сейчас Орбакас ждет возможности вновь свидеться с родственниками. Мужчина отметил – он очень скучает по внукам, некоторые из которых уже успели создать свою семью. Миколас уверен – все дело в возрасте: чем старше становишься, тем более активно проявляется желание заботиться о ком-то.