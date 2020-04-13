«Отличается от многих»: звезда «Холостяка» рассказала, чем ее удивил Криворотов

На романтичном шоу «Холостяк» состоялось неожиданное – проект покинули сразу три участницы. Среди сошедших с дистанции – 26-летняя Сапият Ахмедова. Девушка призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro, что не намерена участвовать в следующих сезонах программы, потому что для нее «холостяк» — один, и это Антон Криворотов.

Звезда проекта рассказала, что романтичный стоматолог покорил ее своей обходительностью и галантностью. Кроме того, что он не устраивал «бои» между девушками за свою персону, он удивил Ахмедову и тем, что является очень чутким мужчиной.

«Антон вообще отличается от многих мужчин, в первую очередь, своей искренностью. Он по-особенному чувствует человека, порой кажется, что Антон просто видит тебя насквозь! Общаясь с ним, понимаешь, что ты в безопасности и можешь довериться ему» — рассказала звезда шоу.

Сапият Ахмедова благодарна проекту еще и за то, что научилась жить в изоляции – девушкам запрещено покидать пространство виллы. Теперь же, когда жизнь разделилась на до и после пандемии коронавируса, принять ограничительный режим девушке гораздо легче.