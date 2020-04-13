«Проявляйте чуткость!»: Канделаки дала советы семейным парам, запертым на самоизоляции

Известная телеведущая Тина Канделаки дала своим поклонниками советы, как сохранить гармонию в семье во время вынужденной самоизоляции. Опытная женщина знает, что долгое пребывание супругов в закрытом пространстве может закончиться скандалом или разводом, поэтому обозначила несколько принципов, которыми стоит руководствоваться крепкой семье.

«Во-первых, нужно помнить, что пандемия — это общее испытание, где нет места эгоизму. Вы должны быть одной командой, ведь непонятно, что нас ждет в ближайшем будущем. Во-вторых, у каждого должны быть свои занятия. Если один из партнеров работает удаленно и ранее выполнял все дела по дому, то сейчас второму партнеру стоит ему помогать. Проявляйте чуткость!» — пишет звезда экрана.

Также она посоветовала каждому члену семейной пары найти себе хобби и проводить время наедине с собой, чтобы не мелькать постоянно перед глазами партнера. Занятие может быть любым: от любимого сериала до физических тренировок.

И еще один совет — почистить свой список контактов, как в телефоне, так и реальных. Потому как карантин дает редкую возможность оценить людей, которых человек не мог рассмотреть в рабочей суете. Многие из них, вполне возможно, окажутся ненужными или даже вредными знакомыми, или наоборот — проявят себя с лучшей стороны.