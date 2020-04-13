«Анджелина считает, что она русская»: Боня заговорила о воспитании единственной дочери

40-летняя Виктория Боня не скрывает: она не препятствует бывшему избраннику видеться с их общим ребенком. От ирландского миллионера актриса родила дочку Анджелину Летицию. На протяжении семи лет экс-участница «Дома-2» жила в Монако. Однако год назад модель приняла решение переехать в Лондон, разумеется вместе с наследницей.

После расставания с Алексом Смерфитом светская львица оставила за собой право воспитывать дочь. При этом бывший избранниц модели достаточно часто видится с Анджелиной. Отец девочки время от времени берет ее к себе на каникулы. Таким образом, у ребенка появляется возможность пожить не только с мамой, но и с папой.

Говоря о воспитании наследницы, Боня заверила, что их с Алексом дочь считает себя русской. И это при том, что большую часть своей жизни Анджелина провела за границей. Да, и сейчас вместе с мамой она живет в Англии. На родину Виктория привозила дочку еще в декабре. Вместе с наследницей модель успела побывать и в Москве. По словам актрисы, Анджелина Летиция осталась в восторге от столицы и даже не хотела уезжать, заявив, что это абсолютно ее город.

«Анджелина считает, что она русская!» — приводит «Теленеделя» слова Виктории Бони.

Наследница экс-участницы телестройки учит сразу три языка: русский, английский и французский — как младшая дочка Татьяны Навки и шестилетние двойняшки Аллы Пугачевой.