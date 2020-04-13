Игры с детьми: Агата Муцениеце показала, как проводит время после скандала с Прилучным

Агата Муцениеце в феврале рассталась с Павлом Прилучным. Актриса пояснила, что больше не хочет спасать свой брак. Она заверила, что осталась с экс-возлюбленным в дружеских отношениях. Давая интервью, девушка ничего плохого не говорила о муже. Она лишь намекнула, что отчасти в разводе виноват и он. Артистка жила в доме, который купил Прилучный несколько лет назад. Сам актер находился на гастролях. Но несколько дней назад он вернулся и выгнал жену и детей из дома. Как рассказала Агата, он злоупотребил алкоголем, поднял на нее руку и довел наследников до слез.

Лишь накануне Муцениеце вышла на связь. Она заверила, что с ней все в порядке. Девушка заверила, что не стала врагом для Павла. Она надеется, что он скоро вернется в норму на физическом и моральном уровне. Сама актриса перебралась в свою квартиру вместе с детьми. Она показала, как проводит время после случившегося. На новых кадрах Агата предстала без макияжа и в розовом спортивном костюме. Сначала она наблюдала, как сын Тимофей осваивает сегвей. Мальчик катался по комнатам на новом девайсе.

Вскоре и Муцениеце встала на сегвей, но смогла добраться лишь до двери. Ее подбадривала мама, которая, судя по всему, тоже переехала к ней жить. Новый день актриса начала с того, что позагорала в лучах солнца, которое пробилось сквозь окно. Девушка старается не унывать. В этом ей помогают наследники. Мия даже стала петь на радость маме. Когда Прилучный разведется со своей женой неизвестно, так как в связи с пандемией коронавируса в ЗАГСАх не оформляют ни разводы, ни бракосочетания.