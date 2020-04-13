«График сбился»: Лобода призналась, что много спит

В условиях самоизоляции певица не следит за своим режимом.

Не так давно продюсер Яна Рудковская признавалась в своем инстаграм-аккаунте, что в самоизоляции стала вставать по утрам позже обычного. «Сплю сладко, как на Мальдивах», — написала светская львица. Вслед за ней Лобода тоже сообщила, что ее режим дня подвергся серьезным изменениям.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. Никогда так много не спала», — написала артистка в личном микроблоге в «Инстаграме».

Поклонники согласились – вынужденное заточение в четырех стенах заставляет либо есть, либо спать.

«Все мы сейчас отчасти — Светлана Сергеевна! Такой же график!», «Спать тоже нужно. Успеете еще поработать», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка», «Это же хорошо», «Карантин пошёл на пользу, не так ли?» — поддержали любимицу фанаты.

А вот другой знаменитости, Светлане Бондарчук, некогда скучать: модель устроила яркую фотосессию и порадовала подписчиц множеством идей стильных аутфитов.