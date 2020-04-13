«Пеклась о детях»: продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о Чулпан Хаматовой

Вместе с целой плеядой звезд отечественного кинематографа в многосерийном фильме «Зулейха открывает глаза» снялись и непрофессиональные актеры. Массовка состояла из рядов местных жителей татарских населенных пунктов, на территории которых шли съемки. Авторы сериала — продюсер Ирина Смирнова и исполнительный продюсер Илья Папернов – рассказали порталу Teleprogramma.pro, что, например, среди простых сельчан им удалось отыскать исполнителя роли колоритного однорукого Луки.

Отношения к съемкам у непрофессиональных актеров были очень ответственными – режиссерам с ними было довольно легко. А особенно с теми, кто попадал в одну смену с Чулпан Хаматовой, исполнительницей главной роли Зулейхи. Потому что знаменитая актриса со всеми людьми общалась очень уважительно и благодарно.

«Ее не волновало, где она будет спать, и что будет есть, но она постоянно пеклась о детях, которые с нами работали. У нее повышенная чувствительность к благополучию всех детей», — рассказала Ирина Смирнова.

Долгожданная премьера сериала «Зулейха открывает глаза» стартует на телеканале «Россия 1» 13 апреля в 21-00.