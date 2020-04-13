«Тонкая и звонкая»: 18-летняя внучка Софии Ротару впечатлила фолловеров спортивной формой

18-летняя внучка Софии Ротару впечатлила подписчиков превосходной спортивной формой. Как и многие другие, Соня сейчас находится на самоизоляции, в связи с чем стала активнее пользоваться социальными сетями. Так, недавно девушка с модельной внешностью разместила в личном микроблоге видео из Нью-Йорка, на котором показывает, как тренируется в условиях самоизоляции.

В кадре одетая в короткий топ и яркие розовые лосины София энергично взмахивает руками и ногами для прокачки всех мышц. За спиной девушки открываются невероятные зарубежные виды, которые, впрочем, не отвлекают 155 тысяч подписчиков от главной героини. Благодаря своей энергичности, Софья собрала множество положительных отзывов, а некоторые зрители и вовсе признались – Соня своей легкостью вдохновила их встать с дивана.

больше по теме Внучка Ротару после итальянских каникул улетела в США Еще в июле Соня Евдокименко отдыхала в Портофино.

«Тонкая и звонкая», «Какая вы легкая и пластичная», «Как пушинка», «Соня, вы очаровательны», «Хочу такое же подтянутое тело», — написали они.

Отметим, что Евдокименко достаточно много времени посвящает спорту и в обычной жизни. До карантина Соня даже провела спарринг-бой по боксу с актером Брэдли Купером.