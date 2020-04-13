«Карантинное селфи»: 48-летняя Нетребко показала честное фото без прикрас

На домашней изоляции 48-летняя возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова то и дело публикует в микроблоге новые рецепты, проводя импровизированные кулинарные мастер-классы для своих поклонников. В одном из интервью Анна Нетребко уже говорила о том, что ей очень нравится готовить для семьи. Интерес к кулинарии проявляет и одиннадцатилетний сын артистки — Тьяго. Фирменным блюдом юного «поваренка» стала пицца с колбасами и соусом из майонеза и кетчупа. А на выходных певица вместе с наследником приготовили на десерт пирожное брауни с орехами.

При всем при этом, оперная дива, как и ее поклонники, с нетерпением ждет момента, когда пандемия пойдет на спад. В Instagram возлюбленная Юсифа Эйвазова поделилась свежим селфи, показав себя на честном фото без прикрас. Знаменитость не стала скрывать, что поддалась хандре и грусти.

«Карантинное селфи! С мишкой без фильтров, без косметики, но с тоской!!» — уточнила певица. «Хороша и грустна, люблю тебя и не хватает твоих острых репортажей», — обратилась к Нетребко актриса Анастасия Макеева.

К слову, от косметики на самоизоляции отказалась и 45-летняя Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, как и Екатерина Климова, отдает предпочтение натуральной красоте. Экс-возлюбленная Гелы Месхи в одном из интервью уточнила, что она не видит смысла накладывать яркий грим или делать макияж вне съемок и сцены.