Знаменитый итальянский певец Аль Бано поблагодарил российских врачей

Легенда мировой эстрады и исполнитель хита Felicita лично обратился с речью к медикам и военным.

Всемирно известный итальянский тенор, 76-летний Аль Бано лично выразил благодарность российским военным, которые сегодня находятся в итальянском Баргамо с гуманитарной миссией. Посредством видеосвязи артист высоко оценил ту поддержку, которую получает его страна во время страшной эпидемии коронавируса в Италии.

«Это огромный шаг, который выражает солидарность относительно итальянцев, и мы этот шаг никогда не забудем!» — подчеркнул артист.

В свою очередь Аль Бано поддержал россиян в этом непростом деле борьбы с опасной инфекцией. Артист отметил теплоту души русского человека, которая поразила его, когда он впервые посетил Россию с концертом.

Сейчас Аль Бано, как и множество других жителей Италии, впервые в жизни оказался заперт в собственном доме. Он надеется, что совсем скоро весь мир станет свидетелем гибели коронавирусной инфекции, и пообещал отпраздновать это событие с очень широким размахом.