«Когда ты про стиль, а не моду»: Светлана Бондарчук обыграла шляпу во множестве ярких образов

Знаменитости, скучающие в самоизоляции, могут смело брать пример с жизнерадостной Светланы Бондарчук. 51-летняя модель, кажется, никогда не унывает и стремится разнообразить не только свои будни, но и дни подписчиков в «Инстаграме». На этот раз светская львица устроила фэшн-фотосессию, в которой продемонстрировала прекрасное чувство стиля, обыграв одну шляпу во множестве комплектов.
«Когда ты про стиль, а не моду, то и с одной шляпой можно сделать несколько образов!, — написала под серией фотоснимков Бондарчук. И отметила, как ей повезло: «К счастью, в пределах 100 м от моего дома есть очень фотогеничная стена».
Бондарчук отметила, что бренды в гардеробе – не главное. Важно найти свои фасоны, цвета, фактуры и не забывать быть счастливыми. Она предстала в невероятно стильных и по-весеннему ярких аутфитах. Каждый снимок подчеркнул стройную фигуру и выдал безупречный вкус ее обладательницы.
«Это великолепно», «Луки все прекрасные, все зачет! Браво!», «Все наряды прекрасны, а вот шляпка везде кстати, класс!», «Все огонь! Как же здорово вы умеете сочетать такие яркие краски, и они вам очень идут», «Клаааасс! Все образы! Особенно с синим коротким жакетом и оранжевым шарфом», — эти и множество других восторженных комментариев можно найти под публикацией.