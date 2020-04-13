«Когда ты про стиль, а не моду»: Светлана Бондарчук обыграла шляпу во множестве ярких образов

Знаменитости, скучающие в самоизоляции, могут смело брать пример с жизнерадостной Светланы Бондарчук. 51-летняя модель, кажется, никогда не унывает и стремится разнообразить не только свои будни, но и дни подписчиков в «Инстаграме». На этот раз светская львица устроила фэшн-фотосессию, в которой продемонстрировала прекрасное чувство стиля, обыграв одну шляпу во множестве комплектов.

«Когда ты про стиль, а не моду, то и с одной шляпой можно сделать несколько образов!, — написала под серией фотоснимков Бондарчук. И отметила, как ей повезло: «К счастью, в пределах 100 м от моего дома есть очень фотогеничная стена».

Бондарчук отметила, что бренды в гардеробе – не главное. Важно найти свои фасоны, цвета, фактуры и не забывать быть счастливыми. Она предстала в невероятно стильных и по-весеннему ярких аутфитах. Каждый снимок подчеркнул стройную фигуру и выдал безупречный вкус ее обладательницы.