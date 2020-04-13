Дочь Гузеевой устроила горячую вечеринку с полуобнаженными парнями

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова, устроила горячую вечеринку у себя дома, пригласив к себе трех парней. Танцы с полуобнаженными молодыми людьми она запечатлела на видео и, не стесняясь, выложила в свой Instagram.

Судя по кадрам, размещенным в stories, молодые люди вначале веселились в квартире, распевая песни в микрофон. А потом перешли на балкон, организовав стихийную дискотеку.

Эти видео совершенно не вяжутся с теми, что разместила в своем аккаунте мать Бухаровой. На кадрах Гузеевой девушка в цветочном венке мило танцует индийский танец, а потом изображает сказочную фею. Многие поклонники телеведущей заметили, что наследница звезды расцвела и заметно похорошела.