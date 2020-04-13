«Он меня то ущипнет, то пощекотит»: Раиса Рязанова вспомнила работу с Прилучным

Павел Прилучный и Агата Муцениеце еще в феврале объявили, что расстались. Они заверили, что остались друзьями. Пока актриса занималась детьми и подготовкой бумаг для развода, ее бывший избранник находился на гастролях. Не успели они на один день воссоединиться, как произошел конфликт. Муцениеце вышла на связь с подписчиками и объявила, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома с сыном и дочкой.

О случившемся высказалась Раиса Рязанова, которая работала в театре с Муцениеце и Прилучным. Звезда фильма «Москва слезам не верит» призналась, что не знала о проблемах в семье коллег, хотя хорошо с ними общалась. Артистка вспомнила, как Павел к ней относился.

«Поскольку мы незнакомые люди, существовал какой-то момент притирки и приглядки на сцене. Потом, когда мы ждали выхода на сцену, он меня то ущипнет, то пощекотит, то сзади зайдет и глаза закроет. Я думала: „Он что делает-то?“ Я ему сказала: „Я тебя сейчас догоню!“ — и как дунула за ним! Он удивился: „Ничего себе 75 лет!“ То есть у нас завязались нормальные человеческие отношения», — заверила Рязанова.

Она также считает Прилучного щедрым и отзывчивым человеком. По ее словам, он часто делал подарки коллегам. Актер на «ты» обращался к Раисе Ивановне, но это женщину не смущало. «Я же и ездила с ним и с Агатой в одной машине. И если ему кто-то звонил, он становился совсем другим Пашей. Когда был продюсером на одной из своих картин, тоже менялся — делался очень собранным и деловым», — заверила артистка.

Она также вспомнила, что что пара приводила в театр своих детей. По ее словам, Прилучный с удовольствием играл с малышами. Рязанова уверена, что между Павлом и Агатой была любовь. Напомним, что у самой Раисы Ивановны в начале года произошло горе. Ушел из жизни ее единственный сын, заслуженный артист России, Данила Перов. Она вышла на связь с поклонниками впервые на днях, оказавшись в гостях у режиссера Александра Мохова, пишет EG.ru.