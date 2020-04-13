«С Днём рождения, Богиня!»: звезды шоу-бизнеса поздравили Татьяну Навку

Свои пожелания в соцсети записали Филипп Киркоров, Жасмин, Анна Семенович и многие другие.

В понедельник, 13 апреля, олимпийская чемпионка Татьяна Навка отмечает свой 45-й по счету день рождения. Фигуристка уже выложила трогательный пост в своем аккаунте в Instagram, а звезды российского шоу-бизнеса поспешили присоединиться к поздравлениям.

Так певица Анна Семенович разместила забавный видеоролик и напомнила имениннице, что с ней всегда весело. Анна пожелала подруге творческих успехов, а также продолжать дарить радость окружающим ее людям.

Жасмин тоже подготовила видео и напомнила, что ее с Навкой уже много лет связывают приключения, события, дети, смех, советы, внимание, понимание, нарды и Джокер по десять партий за раз. Певица пожелала имениннице, чтобы лучи солнца и добра всегда освещали ее жизнь.

Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Певец решил не тратить время на видеоролик, а в качестве поздравления позаимствовал творчество одного из фанатов фигуристки.