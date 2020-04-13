«Соска?»: Медведева оскорбилась на комментарий поклонника

Евгения Медведева взбудоражила Сеть горячим снимком в личном блоге. Фигуристка предстала в Instagram в облегающем платье с открытой зоной декольте и манящим взглядом.

Восторгу ее подписчиков не было предела. «Ты этой фотографией унизила всех супермоделей нашего века», «НАЧАЛОСЬ, опять надо скорую вызывать», «Женя, я не могу так больше!», «У меня просто нет слов!» — стали наперебой писать фолловеры.

На комментарии своих поклонников 20-летняя спортсменка никак не реагировала, казалось, она их не читает. Однако один из них звезда не смогла проигнорировать. «Боже, ну что за соска!» — отметился подписчик. «Считаете это хорошим комплиментом?» — пришел в ужас админ фан-аккаунта Медведевой. «Соска?» — удивилась сама двукратная чемпионка мира. Поклонник фигуристки заверил, что не имел ввиду ничего плохого.