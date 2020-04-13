«Богиня»: 37-летняя Лобода показала, как выглядела спустя 2 месяца после родов

37-летняя Светлана Лобода показала, как выглядела спустя 2 месяца после родов. Напомним, малышку Тильду артистка родила в конце мая 2018 года в одном из медицинских учреждений Лос-Анджелеса. Сидеть в декрете исполнительница не стала и практически сразу вернулась на сцену. Тогда некоторые внимательные зрители и вовсе усомнились, что Лобода рожала сама, ведь ее фигура практически не изменилась.

В период самоизоляции Светлана вновь решила вспомнить счастливый период и обнародовала архивный снимок с отпуска. На фото Лобода предстала в слитном купальнике с анималистическим принтом. Каждый из сомневающихся может убедиться – на теле артистки нет ни единого лишнего сантиметра.

«Нахлынули воспоминания…#2018. Через 2 месяца после родов», — сопроводила кадр она.

Фолловеры тут же прозвали Лободу ведьмой. Всех интересовал только один вопрос: как исполнительнице удалось сохранить столь превосходную форму? «Богиня!», «Вы после родов стали только красивее», «Красоту никак не спрячешь», «Вы мужчин сводите с ума», «И это мама двоих детей? Не верю!», «Нужно родить еще одного ребенка в таком случае», — делятся соображениями они.

Сама Светлана недавно заявила — она не прочь стать мамой мальчика, может быть, даже и не одного. Активных планов по прибавлению в семье у Лободы пока нет, однако певица все же задумывается об этом и может воплотить желание в жизнь.