«Ненависть к людям»: Богомолов описал утреннюю Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram с певицей Глюкозой и ее мужем Александром Чистяковым. Пара задавала друг другу вопросы, проверяя, насколько хорошо они знают друг друга. За явным преимуществом победила чета режиссера и телеведущей, которые продемонстрировали практически стопроцентное угадывание.

На вопрос Чистякова, какое настроение у Ксении обычно по утрам, Богомолов ответил: «Ненависть к миру – вот такое». Собчак согласилась с этим полностью.

«Те смелые люди, которые должны первыми прийти ко мне утром, выбираются. Это люди с повинностью: никто не хочет идти будить Собчак», — призналась ведущая «Док-тока».

Ответил Константин и на другие вопросы Александра. К примеру легко угадал, что настоящих подруг у его жены всего две. А в разговоре о количестве маникюра в жизни благоверной Богомолов ошибся. Он предположил, что Ксюша обращается к мастеру 6 раз в месяц. На деле же оказалось, что 8. Обычно звезда совмещает уход за ногтями с услугами по визажу и укладке волос.

Ранее мы писали об Анне Хилькевич, которая в настоящий момент полностью отказалась от салонных процедур и делает все сама. Недавно она даже приобрела парикмахерские ножницы.