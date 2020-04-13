«Пропало обоняние»: Стас Михайлов рассказал о симптомах коронавируса

Среди звезд, заболевших коронавирусом, оказался и популярный музыкант Стас Михайлов. 50-летний исполнитель сам рассказал о своем диагнозе в личном инстаграм-аккаунте, а также подтвердил, что у него действительно был CoViD-19. В своей новой публикации Михайлов поведал о симптомах, с которыми столкнулся на начальной стадии болезни:

«У меня пропало обоняние сразу и температура 37,2–37, вот так держалась, неприятная такая. Три дня температура», — подчеркнул артист.

При этом Михайлов подчеркнул, что несколько тестов показали у него отрицательный результат. Однако анализ венозной крови подтвердил, что заболевание было.

На днях 78-летний Лев Лещенко, перенесший коронавирус, также рассказал о симптомах, с которыми был госпитализирован в больницу Коммунарки. У него не было кашля и насморка, он ощущал лишь слабость.