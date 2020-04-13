«Самое лучшее впереди»: Юля Волкова впервые показала своего мужа

Бывшая участница легендарной группы «Тату» Юля Волкова не любит выставлять личную жизнь напоказ, так что для подписчиков ее официального аккаунта в Instagram последний пост певицы стал настоящим сюрпризом. Артистка более двух лет скрывала не только внешность, но и имя своего мужа, но, видимо, пришло время срывать покровы.

Волкова выложила фотографию, на которой ее избранник обнимает девушку сзади, положив голову ей на плечо. Учитывая, что глаза мужчины скрыты за темными очками, точно назвать его имя пока сложно, но нет никаких сомнений, что поклонники артистки быстро сумеют вычислить личность ее супруга.

В своем посте Волкова написала, что очень скучает по своим близким людям, а также крайне надеется на то, что в итоге все обязательно будет хорошо. Поклонников Юля попросила покрепче обнять своих родных и близких, а также стараться проводить с ними максимум свободного времени.