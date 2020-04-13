«Я не была причиной его развода»: Елена Соловей рассказала о своем супруге

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем муже — художнике Юрии Пугаче.

В браке у них родилось двое детей. Пугач ушел из жизни в июне 2019 года.

«Мы работали вместе на картине «Драма старинной жизни». Он там был художником-декоратором. После съемок как раз настали белые ночи. Они сыграли свою мистическую роль в нашей жизни. Мы были очень молоды и быстро влюблялись. Юра — удивительный человек. Он негромкий, сам в себе. Но очень талантливый, образованный, остроумный. У него притягательная личность».

Елена Соловей

При этом Соловей призналась, что супруг был женат и она его не первая супруга. «Он был женат, но к нашему знакомству уже развелся. Не я была причиной его развода. Мы поженились, а потом у нас родилась дочь Ира. Страха рожать у меня не было, потому что я даже не думала об актерской карьере. Наверное, я внутренне чувствовала, что роли никуда от меня не денутся», — сказала она.