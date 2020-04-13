«Эта цитата живая»: Цымбалюк-Романовская поддержала людей любимой фразой Джигарханяна

Пианистка считает, что сейчас настало время для переосмысливания своего поведения.

Виталина Цымбалюк-Романовская решила поддержать своих подписчиков, находящихся в самоизоляции, высказыванием греческого мыслителя Сократа. Она отметила, что это выражение она ценила когда-то вместе со своим бывшим мужем — народным артистом Арменом Джигарханяном.

Фраза звучит так: «Сколько есть на свете вещей, которые мне не нужны». По мнению Виталины, это выражение сегодня актуально как никогда, и люди должны глубоко осознать ее смысл.

«Друзья! Берегите друг друга! Верьте в любовь и удачу — и они прибудут», — написала она в личном блоге.

Виталина, как и многие другие российские артисты, в настоящий момент находится в самоизоляции. Ранее мы писали о Елизавете Боярской, которая сообщила, что сейчас ее коллеги остались без привычного заработка, а в дальнейшем есть риск потерять и эти деньги. Актриса служит в государственном театре и получает сейчас примерно половину зарплаты. А ее коллеги из коммерческих организаций страдают от безденежья еще больше.