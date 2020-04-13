«Я карантин пересижу — и снова третье сентября!»: Николаев поздравил Шуфутинского с днем рождения

Артисты давно дружат и не забывают друг о друге даже в такие сложные моменты.

В понедельник, 13 апреля, певцу и продюсеру Михаилу Шуфутинскому исполнилось 72 года. Поздравить музыканта со значительной датой поспешили его коллеги по миру российского шоу-бизнеса, среди которых и Игорь Николаев, который выложил оптимистичный пост в свой личный аккаунт в Instagram.

Николаев заметил, что очередной день рождения подкрался незаметно, как это обычно и бывает. Он поздравил Шуфутинского с праздником и пожелал другу здоровья и оптимизма — это именно то, что нужно всегда иметь при себе в это нелегкое время. Также певец заметил, что песня «3 сентября», автором музыки для которой является Игорь Крутой, а автором текста сам Николаев, получила вторую жизнь с наступлением пандемии и месяца вынужденных каникул.