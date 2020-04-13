«Люблю и благодарю»: Нюша показала, как ее папа трогательно воспитывает маленькую Симбу

Артистка пожелала своему родителю быть счастливым в день его рождения.

Певица Нюша трогательно поздравила отца — бывшего солиста «Ласкового мая» Александра Шурочкина — с днем рождения и обнародовала семейные снимки дедушки с внучкой. В минувшее воскресенье, 12 апреля, продюсер отмечал день рождения: мужчине исполнилось 54 года. Нюша на правах любящей дочери призналась: никто из членов семьи не знает Александра настолько хорошо, как она.

«Сколько в тебе любви!!! Ты невероятно мудрый, заботливый, чуткий, талантливый, проницательный… и твои достоинства можно перечислять бесконечно», — написала она.

На личной странице в Instagram певица поспешила признаться папе в любви и отметила — сильнее всего она хочет, чтобы родитель был счастлив.

«Хочу, чтобы ты знал и помнил: я люблю тебя безусловной любовью и благодарю за все», — высказалась она.

В довершение Нюша поделилась с подписчиками архивными семейными снимками. Наибольшее внимание привлекли кадры, на которых Александр с умилением нянчит маленькую внучку Симбу. Дедушка с широкой улыбкой держит на руках смеющегося ребенка, на голове у которого возвышается «пальма» из волос.

«Ню, передавай поздравления своему Королю», «Как вы все похожи – и вы на папу, и Симба на дедушку», «Нюша, передавайте папе поздравления! Он топовый!», «Какое счастье, когда в семье царит мир», «Чудесный у вас отец и дед», — высказались они.