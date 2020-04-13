Без личной выгоды: Анатолий Журавлев продает детскую кроватку за три тысячи рублей

Актер Анатолий Журавлев в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой, что продает детскую кроватку за три тысячи рублей. Вырученные деньги он собирается отдать детям, которые заразились коронавирусом.

«Если честно, то я эту кроватку давно хотел подарить кому-то из своих друзей. Но как только у кого-то на свет появляется ребенок мне говорят: «Кроватку нам уже не надо. Свою купили». А выбрасывать я ее, конечно, не хочу». Анатолий Журавлев

Между тем гости в студии отметили, что у актера могут возникнуть трудности при продаже детской кроватки.

«Я помню, как мы с женой Наташей продавали котят. Просили чисто символическую сумму в один рубль. Так люди приезжали просто, чтобы на нас посмотреть и с нами пообщаться. Котята им, по сути, были не нужны, поэтому при продаже надо быть осторожнее», — заявил лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин.