«Настоящая»: Поклонская показала себя без макияжа

Депутат сделала селфи в домашней обстановке и при полном отсутствии косметики.

Период самоизоляции для многих знаменитостей стал временем экспериментов над внешностью – например, Бузова, хоть и на спор, но отрезала себе волосы, как и Ивлеева – челку. Валерия вслед за Верой Брежневой решила изменить себе и выбрала для макияжа ярко-зеленые тени.

А вот парламентарий Наталья Поклонская, напротив, решила дать отдых коже и волосам и предстала перед подписчиками в личном инстаграм-аккаунте без грамма косметики и при отсутствии укладки.

«Настоящая», «Как ты прекрасно выглядишь», «Чистая как весенняя капель… Красотка», «Без макияжа вы ещё прекраснее», «Принцесса краше всего без макияжа и в твоей рубашке…утром», «Красавица!!!» — поспешили усыпать комплиментами многочисленные поклонники.

Кстати, коронавирус ранее повлиял на решение Натальи Поклонской праздновать свой день рождения. Депутат собиралась впервые за десятилетие отметить свой юбилей, но в последний момент отменила торжество. Законотворец планировала собрать близких и друзей в Крыму, однако, сообщила, что перенесла праздник.