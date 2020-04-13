Наталья Штурм продает свадебное платье и свою квартиру в Испании

Звезда хочет получить за наряд 30 тысяч рублей, а за недвижимость 80 тысяч евро.

Певица Наталья Штурм в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что продает свое свадебное платье, а также квартиру в Испании. Она находится у нее в Аликанте.

«Я покопалась в шкафу и нашла свое свадебное платье. Его мне шили специально на свадьбу в 2003 году, когда выходила замуж за бизнесмена Игоря Павлова. За платье со шлейфом прошу 30 тысяч рублей. Оно в свое время стоило десять тысяч долларов. Еще отдам бесплатно туфли. Кстати, у меня семь квартир. Одну выставила сейчас на продажу. Она находится в Испании. Площадь 90 квадратных метров. Стоимость 90 тысяч евро. Минус налоги. Хочу выручить в итоге 80 тысяч евро». Наталья Штурм

Также исполнительница отметила, что ей на самоизоляции очень не хватает фитнес-зала. «Я несколько дней в неделю занималась. Очень на многие группы мышц работала. У меня была травма позвоночника. Мне нужно обязательно растягиваться. Дома нет необходимых тренажеров», — заметила она.

Сейчас на самоизоляции звезда, как проснется первым делом смотрит новости. «Потом выхожу в прямой эфир с подписчиками. Пою с ними. Они так счастливы», — сказала Наталья Штурм.