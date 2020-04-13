Александр Головин вспомнил, как его обманули с покупкой дорогой цепочки из белого золота

По словам актера, он полтора года думал, что носит на шее огромные деньги.

Актер Александр Головин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как его обманули с покупкой дорогой цепочки.

«Как-то раз я был на гастролях. Ну и сказал своим близким, что хочу купить цепочку из белого золота. Я очень люблю металлы. Это услышал наш водитель, который возил нас на выступления. Он говорит: «У меня друзья делают хорошие цепочки». Я в итоге отдал много денег и мне ее сделали». Александр Головин

Как отметил Головин, позже выяснилось, что цепочка не представляет какой-то ценности. «Другу понадобились деньги, и я решил сдать цепочку в ломбард. Пришел. Девушка провела по ней пилочкой. Увидела на ней какое-то напыление. Сказала, что меня обманули. А я полтора года ходил и думал, что у меня на шее огромные деньги», — сказал актер.

Также Александр Головин отметил, что у него сейчас есть цепочка, этакий тотемчик. «Она серебряная. Я ее не продаю. Но я всегда знаю, что если мне нечего будет есть, то я всегда смогу от нее избавиться», — заявил он.