«Можно простить»: Катя Гордон уверена в воссоединении побитой Муцениеце и Прилучного

Знаменитая юрист Катя Гордон уверена в примирении Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Напомним, в пятницу, 10 апреля, 31-летняя актриса через Instagram матери рассказала, что ее супруг напился, до слез напугал детей, поднял на нее руку и требовал, чтобы она вместе с сыном и дочерью съезжали из его дома. В довершение Прилучный выхватил из рук Муцениеце телефон и выбросил его в окно.

На связь с поклонниками Агата смогла выйти только через два дня. Пережившая сразу два развода Катя Гордон заявила, что брак артистов можно спасти. Сейчас, по мнению юриста, Прилучному достаточно успокоиться и извиниться перед женой. Не исключено, что после этого Агата передумает расторгать брак.

«Мужчина для меня проявляется как раз в стрессе. Возможно, у Павла была эмоциональная ошибка, которую можно простить. Надеюсь, что он извинится и достойно пройдет это испытание», — заявила она «Московскому комсомольцу».

Со своей стороны Гордон поспешила предложить Муцениеце юридическую помощь. Катя также подчеркнула: если же обе стороны все же решатся на развод, и Агата, и Павел должны успокоиться. Только в таком случае сделать все можно будет быстро, полюбовно и без психологических травм у детей.