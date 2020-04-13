«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

«Беременность – это бывает»: Медведева выложила в Сеть фото «в положении»

Кадры были сделаны в новосибирском лесу.

«Беременность – это бывает»: Медведева выложила в Сеть фото «в положении»
Наталия Медведева. Фото: Global look press.

Наталия Медведева озадачила своих подписчиков снимками на внушительном сроке беременности. На фото актриса гуляет в новосибирском лесу, характерно подпирая бока. Кадрами бывшая участница Comedy Woman поделилась в своем Instagram.

Многие подумали, что таким образом юмористка решила сообщить поклонникам о третьей беременности. Напомним, девушка замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем, воспитывает сыновей двух и пяти лет.

«Так рада за вас», «Я думал, это последствия карантина… Ну, беременность – это бывает!» — написали неразобравшиеся подписчики.

Но оказалось, что эти фото — из запасников Медведевой, которая, как и многие звезды, стала разбирать в самоизоляции архивы. Выставленные в блог снимки были сделаны в 2015 году незадолго до первых родов артистки.

Тэги

Comedy WomanбеременностьНаталия МедведеваНаталья МедведеваНовости googleновости звёзд
Loading...