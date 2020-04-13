Стоцкая из-за безденежья продает машину за полтора миллиона рублей

А еще и часы за 15 тысяч долларов. Певица отметила, что в ее семье наступили непростые времена.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что из-за пандемии в ее семье наступили непростые времена.

«Все спектакли отменились. Нахожусь сейчас дома на самоизоляции. Много провожу время с детьми, готовлю. Я начала читать. Стала учить английский язык онлайн. Я привыкла рассчитывать только на себя. Положение непростое. У моих друзей сейчас потерянные глаза. Рестораны закрываются. Мой муж, ресторатор, никогда не плачется и не паникует, но и он сейчас без работы». Анастасия Стоцкая

Как отметила актриса, она умеет только петь и танцевать, поэтому ей сейчас непросто. «Я продаю машину. За полтора миллиона рублей. Она трехдверная. Не очень удобная для нашей семьи с детьми. Пробег — 45 тысяч километров. Машину мне шесть лет назад купил муж. Я похудела на десять килограммов, и он меня тогда порадовал», — сказала она.

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Певица призналась, что всегда с легкостью расставалась с деньгами. Но сейчас ей необходимы наличные. «Еще часы продаю. Они стоили сорок тысяч долларов. За 15 тысяч долларов готова их уступить», — заявила Стоцкая.