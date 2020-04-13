«Сделала эпиляцию и горжусь»: Хилькевич объяснила, как обходится без салонов красоты

Анна Хилькевич уже три недели находится с дочерьми и мужем в самоизоляции, не выходя за пределы двора своего частного дома. Даже продукты им доставляют курьерской службой. Актриса рассказала, что за это время их семья невероятно сплотилась. Однако появилась одна проблема.

«До этого всего я регулярно посещала разные салоны — окрашивание волос, маникюр, педикюр, уходы за лицом и телом, эпиляция, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц. Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу», — пожаловалась в личном блоге Анна.

Звезде «Универа» пришлось сделать сложный выбор: либо оставить все как есть и стать максимально естественной, либо научиться ухаживать за собой самостоятельно. Хилькевич предпочла второе.