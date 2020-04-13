«Сделала эпиляцию и горжусь»: Хилькевич объяснила, как обходится без салонов красоты

Анна Хилькевич уже три недели находится с дочерьми и мужем в самоизоляции, не выходя за пределы двора своего частного дома. Даже продукты им доставляют курьерской службой. Актриса рассказала, что за это время их семья невероятно сплотилась. Однако появилась одна проблема.
«До этого всего я регулярно посещала разные салоны — окрашивание волос, маникюр, педикюр, уходы за лицом и телом, эпиляция, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц. Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу», — пожаловалась в личном блоге Анна.
Звезде «Универа» пришлось сделать сложный выбор: либо оставить все как есть и стать максимально естественной, либо научиться ухаживать за собой самостоятельно. Хилькевич предпочла второе.
«Буду выкручиваться, как умею. Я вот, например, сделала САМА себе эпиляцию зоны бикини и теперь ужасно этим горжусь. Надо снять остатки ресничек. А еще я купила парикмахерские ножницы и собираюсь постричь папу. Зря я что ли училась на парикмахера 3 месяца? В общем, дел невпроворот», — удивила подписчиков актриса.